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JCI: Ученые нашли способ сохранения здоровья мозга и поддержания его в старости
Американские учёные выявили транспортный белок, отвечающий за стабильную работу нейронов.
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Исследователи, тщательно изучив белок в организме человека, обнаружили удивительный факт: определенное воздействие на него замедлит старение, а также позволит органу функционировать на протяжении долгих лет.

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Речь идёт об функционировании нейронов. От их работы зависит, насколько хорошо будет работать мозг. Исследователи обнаружили транспортный белок, оказывающий влияние на важнейший орган.

Если углубиться в подробности, то повреждение оболочки нейрона выводит из баланса мозг и ЦНС. Подобное наблюдается среди пожилых людей, особенно заметно при потере памяти. Причина происходящего – ослабление нейронной связи. Они не функционируют так, как раньше.

Инновация заключается в том, чтобы восстанавливать нейронную оболочку, используя белок Mfsd2a, транспортирующий липид, пропитанный Омега-3, непосредственно в мозговые клетки.

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Исследователи не готовы остановиться на достигнутом. Они продолжат изучать данный способ, пытаясь найти дальнейшие возможности для его улучшения. Конечная цель – восстановление нейронной связи с целью реабилитации мозговой активности в преклонном возрасте.

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