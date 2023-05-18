Зенитно-ракетный комплекс Patriot, размещенный в жилой застройке Киева, получил "минимальные" повреждения в ходе атаки российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

ЗРК Patriot, находящийся в жилом районе Киева, все-таки получил «незначительные» повреждения. Причиной этому стала недавняя атака ВС РФ.

реклама

Как считают местные чиновники, система не требуется срочного ремонта и починки, продолжая функционировать в штатном режиме. Все основные элементы уцелели, ущерб нанесен лишь вспомогательным составляющим.

Пентагон уже выслал своего специалиста, чтобы изучить состояние ЗРК на месте.

Ранее было официально подтверждено, что истребитель, принадлежащий российской армии, нанес удар по ЗРК из воздушной засады, используя гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Стоит напомнить, что ещё вчера украинские СМИ «трубили» информацию о том, что ВС РФ поразили ЗРК Patriot, но местные власти не дали комментариев по данному поводу. Чуть позже, ближе к вечеру, представители администрации уверили граждан в том, что система продолжает функционировать в штатном режиме, успешно отразив атаку гиперзвуковыми ракетами.

Также утверждалось, что ЗРК удалось сбить не только «Кинжал», но и другие снаряды с большой дальностью и мощностью поражения. Но очевидцы смогли заснять на видео данный момент.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Медиафайл, попавший в сеть, наглядно демонстрирует произошедшее. Система активно выпускала ракеты, пытаясь сбить «Кинжал» на подлете, но оставшиеся два снаряда попали именно в место расположения ЗРК. СБУ постаралось скрыть данный факт, задержав шестерых блогеров, подозревая их в публикации данного видео.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

ЗРК Patriot – это последний рубеж защиты Киева. Если украинская столица лишится его, то станет легкой мишенью, не имея возможности уберечь важнейшие объекты инфраструктуры. Это и объясняет тот факт, что представители власти будут до последнего скрывать факт повреждения системы