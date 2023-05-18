ЗРК Patriot, находящийся в жилом районе Киева, все-таки получил «незначительные» повреждения. Причиной этому стала недавняя атака ВС РФ.
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Как считают местные чиновники, система не требуется срочного ремонта и починки, продолжая функционировать в штатном режиме. Все основные элементы уцелели, ущерб нанесен лишь вспомогательным составляющим.
Пентагон уже выслал своего специалиста, чтобы изучить состояние ЗРК на месте.
Ранее было официально подтверждено, что истребитель, принадлежащий российской армии, нанес удар по ЗРК из воздушной засады, используя гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Стоит напомнить, что ещё вчера украинские СМИ «трубили» информацию о том, что ВС РФ поразили ЗРК Patriot, но местные власти не дали комментариев по данному поводу. Чуть позже, ближе к вечеру, представители администрации уверили граждан в том, что система продолжает функционировать в штатном режиме, успешно отразив атаку гиперзвуковыми ракетами.
Также утверждалось, что ЗРК удалось сбить не только «Кинжал», но и другие снаряды с большой дальностью и мощностью поражения. Но очевидцы смогли заснять на видео данный момент.
Медиафайл, попавший в сеть, наглядно демонстрирует произошедшее. Система активно выпускала ракеты, пытаясь сбить «Кинжал» на подлете, но оставшиеся два снаряда попали именно в место расположения ЗРК. СБУ постаралось скрыть данный факт, задержав шестерых блогеров, подозревая их в публикации данного видео.ЗРК Patriot – это последний рубеж защиты Киева. Если украинская столица лишится его, то станет легкой мишенью, не имея возможности уберечь важнейшие объекты инфраструктуры. Это и объясняет тот факт, что представители власти будут до последнего скрывать факт повреждения системы