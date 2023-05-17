Продолжение конфликта на украинской территории не могло пройти незаметно для местной инфраструктуры. Ежедневные разрушения добавляют пункты в статью расходов на предстоящее восстановление. Именно так и считают в ООН, обозначив нынешнюю сумму «реставрации» Украины – $411 млрд.
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Пусть Запад и активно помогает в финансовом плане, но государству не удастся избежать стагнации. Она состоится уже в 2023 году.
Как указывается в докладе ООН, экономика государства потеряла основную часть дохода, ведь были разрушены различные производства, а также поражена энергетическая инфраструктура.
По заявлению исполнительного директора энергохолдинга Украины Дмитрия Сухарука, только для восстановления тепловой генерации понадобиться не менее 150 млн долларов. Сейчас поражено порядка 75% данной системы.
Вполне ожидаемо, что нынешний размер нанесенного ущерба превышает тот, что был ровно год назад.
Основательные проблемы с важнейшей инфраструктурой появились у Киева в момент, когда ВС РФ начали бить ним осенью 2022 года. По словам Владимира Путина, это стало ответной мерой на деяния украинской стороны, а также теракт, совершенный на Крымском мосту.