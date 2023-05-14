Как утверждают в Госдуме, вполне вероятно, что президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас болен. Его последнее публичное появление состоялось 9 мая. С утра он посетил парад, проходящий в центре Москвы, а после незамедлительно покинул столицу России, вернувшись в свою страну.
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СМИ не смогли проигнорировать факта того, что Лукашенко выглядел крайне нездорово. К примеру, у него вызвало затруднение самостоятельное передвижение. Его отвезли в Александровский сад, чтобы он смог возложить цветы.
Другой эксцесс – это то, что президент не стал выступать в Минске. На 9 мая он всегда обращался к гражданам с речью, но в этом году этого не состоялось. Сегодня, 14 мая, в Беларуси отмечают ещё один государственный праздник. Но Лукашенко вновь не обратился к гражданам.
Константин Затулин, являющийся первым заместителем главы думского комитета по делам СНГ рассказал, что Лукашенко действительно болен. Но он не стал обнародовать диагноз. Затулин утверждает, что в этом нет ничего страшного. Президент Беларуси – это человек, и он вполне может простудиться. Ему требуется отдохнуть, и вскоре он вернется в норму.