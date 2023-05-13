Федеральная компания «Этажи» поделилась интересной статистикой. За прошлый месяц значительно возросло количество заявок от граждан других стран, желающих взять ипотеку в России. Число уже превысило объёмы прошлого года за аналогичный период.
реклама
Повышение заинтересованности имеет свою логичную основу. Руководство страны разрешило выдавать иностранным гражданам ипотеку, но только в рублях, а в кредитных учреждениях активно производится обновление программ.
Как утверждает представитель компании «Этажи», банки предпочитают выдавать кредиты иностранным лицам, имеющим подтвержденный источник дохода, а также стабильный заработок на протяжении определенного периода. Остальные заявки принимаются редко, все зависит от конкретного субъекта.
Подобные программы были введены только крупными кредитными учреждениями. Банки сформировали определенный перечень требований, предъявляемых клиентам. В целом, кредитные учреждения практически не рискуют. Одно из главных условий ипотеки – передача в залог недвижимости, расположенной в РФ.
Иностранцы больше всего интересуются несколькими городами: Тюменью, Москвой, Ухтой, Нижневартовском и Ханты-Мансийском, а также Новосибирском.