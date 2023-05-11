Большая часть поставляемой на Украину техники уничтожается ВКС России еще до поступления на фронт, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Одна из стратегий ведения войны заключается в том, чтобы нарушить снабжение противника. И ВКС РФ полностью придерживаются данной тактики. Большая часть техники, идущей из Европы в Киев, уничтожается ещё по пути. Это ставит ВСУ в очень затруднительное положение.

реклама

У летчиков уйма задач: поражение укрепленных районов, управленческих центров, а также техники. ВКС РФ наносят удары по складам хранения и транспортным узлам. Сложно сказать, какой процент техники уничтожается, но не менее третей части сгорает, лишая противника преимущества.

В распоряжении ВСУ по-прежнему много военного транспорта, но основательная его часть располагается за пределами Украины, а именно в Польше или Румынии.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ещё в прошлом году Москва отреагировала на европейские поставки военной техники. Сергей Лавров предупредил, что подобные грузы будут расцениваться в качестве цели для ВС РФ. Нельзя отрицать, что НАТО является непосредственным участником конфликта. Европа регулярно поставляет технику, оружие, а также подготавливает военных в своих государствах, к примеру, в Великобритании и Италии.