Одна из стратегий ведения войны заключается в том, чтобы нарушить снабжение противника. И ВКС РФ полностью придерживаются данной тактики. Большая часть техники, идущей из Европы в Киев, уничтожается ещё по пути. Это ставит ВСУ в очень затруднительное положение.
реклама
У летчиков уйма задач: поражение укрепленных районов, управленческих центров, а также техники. ВКС РФ наносят удары по складам хранения и транспортным узлам. Сложно сказать, какой процент техники уничтожается, но не менее третей части сгорает, лишая противника преимущества.
В распоряжении ВСУ по-прежнему много военного транспорта, но основательная его часть располагается за пределами Украины, а именно в Польше или Румынии.
Ещё в прошлом году Москва отреагировала на европейские поставки военной техники. Сергей Лавров предупредил, что подобные грузы будут расцениваться в качестве цели для ВС РФ. Нельзя отрицать, что НАТО является непосредственным участником конфликта. Европа регулярно поставляет технику, оружие, а также подготавливает военных в своих государствах, к примеру, в Великобритании и Италии.