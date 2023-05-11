Отец Елены Блиновской Олег Останин заявил, что блогершу подставили. В эфире шоу "Малахов" на телеканале "Россия-1" он признался, что проблемы дочери-миллиардерши с законом ударили и по их с женой кошельку.

Елена Блиновская – известная блогерша, которая несколько дней назад оказалась взятой под арест. Сейчас её отпустили домой, но запретили покидать жильё.

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Причина происходящего – это огромный долг, составляющий 918 млн рублей. Вся эта сумма является неуплаченными налогами. Недавно Олег Останин, по совместительству отец Блиновской, поведал, кто же стал виновником произошедшего.

Во всех бедах он обвиняет… мужа девушки. Останин категорически против Алексея, считает его злоумышленником, а также создателем системы с неуплатой налогов. Предприниматель, несмотря на свою безмерную любовь к дочери, а также уважение к её выбору, решился на такой шаг, чтобы отстоять репутацию девушки.

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Супруг Блиновской не фигурирует в деле в качестве соучастника, а лишь проходит свидетелем. Отца блогерши признали виновным. Все его счета заблокированы, а имущество будет отобрано для гашения долгов. Ситуация с перекладыванием ответственности напоминает отчаянные попытки спасти стремящуюся вниз репутацию, а также отстоять будущее дочери.