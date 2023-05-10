С февраля прошлого года в России было предотвращено более 100 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были молодые люди. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин.

Информационная война беспощадна. Украинская сторона не выбирает методов, пытаясь нанести России ущерб всевозможными способами. Киев опустился до того, что платил деньги российский подросткам за совершение теракта.

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Пропаганда, несомая украинской стороной, может легко уязвлять неокрепшие умы юных россиян. Только за прошлый год удалось предотвратить свыше 100 преступлений диверсионного характера. Их исполнителями бы стали подростки.

Уже в 2023 году пресекли несколько попыток терактов, включая диверсии на Ж/Д. Киев нанял на это пару подростков, заплатив от 5 до 10 тысяч рублей.

Стоит понимать, что теракт относится к особо тяжким преступлениям. За такой «проступок» грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 20 лет. Если диверсия повлекла за собой серьезные последствия, не исключается вариант пожизненного заключения.

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Также в 2022 году было пресечено 7 готовящихся преступлений и 22 попытки вооруженного нападения. Подростки, пораженные неонацисткой пропагандой, занимались приготовлениями к преступлению в отношении педагогов или своих одноклассников.