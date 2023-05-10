Информационная война беспощадна. Украинская сторона не выбирает методов, пытаясь нанести России ущерб всевозможными способами. Киев опустился до того, что платил деньги российский подросткам за совершение теракта.
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Пропаганда, несомая украинской стороной, может легко уязвлять неокрепшие умы юных россиян. Только за прошлый год удалось предотвратить свыше 100 преступлений диверсионного характера. Их исполнителями бы стали подростки.
Уже в 2023 году пресекли несколько попыток терактов, включая диверсии на Ж/Д. Киев нанял на это пару подростков, заплатив от 5 до 10 тысяч рублей.
Стоит понимать, что теракт относится к особо тяжким преступлениям. За такой «проступок» грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 20 лет. Если диверсия повлекла за собой серьезные последствия, не исключается вариант пожизненного заключения.
Также в 2022 году было пресечено 7 готовящихся преступлений и 22 попытки вооруженного нападения. Подростки, пораженные неонацисткой пропагандой, занимались приготовлениями к преступлению в отношении педагогов или своих одноклассников.