Этой ночью ВСУ пришлось пережить колоссальное потрясение. Российские военные нанесли серьезные ракетные удары по объектам украинской стороны.
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Как утверждает военкор, опубликовавший соответствующую запись в своих социальных сетях, инициатива сейчас полностью принадлежит российской армии. В наличии имеется и то, чем бить, а также присутствует достаток целей.
Совсем недавно нынешний мэр Киева Кличко сообщил о том, что состоялась самая массированная атака на город. Подобных масштабов не отмечали с первых дней СВО. Также поступило сообщение о том, что в Соломенском районе городе повредили топливный резервуар, в котором было горючее.
Различные источники СМИ указывают на то, что в последнее время участились не только удары по позициям ВСУ, а также важным объектам инфраструктуры, но и возросла их мощность. Российская армия бьёт наверняка, не оставляя шансов для отступления.
Одна из версий происходящего – это угрозы начать контрнаступление, идущие с украинской стороны. ВС РФ делает всё, чтобы предотвратить это.