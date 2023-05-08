Российская армия нанесла ночью невиданные по силе удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Этой ночью ВСУ пришлось пережить колоссальное потрясение. Российские военные нанесли серьезные ракетные удары по объектам украинской стороны.

реклама

Как утверждает военкор, опубликовавший соответствующую запись в своих социальных сетях, инициатива сейчас полностью принадлежит российской армии. В наличии имеется и то, чем бить, а также присутствует достаток целей.

Совсем недавно нынешний мэр Киева Кличко сообщил о том, что состоялась самая массированная атака на город. Подобных масштабов не отмечали с первых дней СВО. Также поступило сообщение о том, что в Соломенском районе городе повредили топливный резервуар, в котором было горючее.

Различные источники СМИ указывают на то, что в последнее время участились не только удары по позициям ВСУ, а также важным объектам инфраструктуры, но и возросла их мощность. Российская армия бьёт наверняка, не оставляя шансов для отступления.

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Одна из версий происходящего – это угрозы начать контрнаступление, идущие с украинской стороны. ВС РФ делает всё, чтобы предотвратить это.