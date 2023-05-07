Удивительное событие произошло в Германии. Согласно постановлению административного суда Берлина, теперь можно демонстрировать российский флаг целых два дня – 8 и 9 мая.
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Силовые структуры не одобрили данное решение, подав апелляцию в Высшую инстанцию. Они надеются, что запрет будет возвращен.
Намедни берлинская полиция сообщила, что в столице, как и в прошлом году, нельзя демонстрировать символику или флаги РФ, Украины и СССР. Запрет вводится с целью предотвращения конфликтных ситуаций. Единственные, кто могут свободно носить символы – это ветераны, а также дипломаты.
Силовые структуры можно понять. Учитывая отношение местных к гражданам России, а также гонения, состоявшие в 2022 году, открытая демонстрация флага может привести к масштабным конфликтам, которые закончатся групповыми драками и избиением.
Для чего берлинский суд отменил запрет – остается только гадать. Теперь все желающие смогут носить российскую или украинскую символику у советских мемориалов 8 и 9 мая.