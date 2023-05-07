Возвращение в топ-10 сразу на восьмое место произошло впервые с 2014 года и основано на экономических данных прошлого 2022 года. Эксперты сомневаются, что по итогам нынешнего Россия останется в этом списке — 2022-й очень сильно отличался от обычной экономической картины.

Ещё с 2014 года Россия покинула десятку сильнейших экономик мира, но в 2022 году ситуация кардинально изменилась. Теперь она занимает сразу восьмое место, произведя товары, а также оказав услуги, на общую стоимость $2,5 трлн.

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Первенство бессменно удерживается США. Их оборот в 10 раз превышает российский. Далее идут азиатские страны – Китай и Япония. На последнем месте неуверенно размещается Италия.

Возвращение в ТОП случилось благодаря тому, что рубль значительно укрепился. Курс, особенно в конце 2022 года, демонстрировал поразительную устойчивость. Это удивительно, ведь ранее, из-за пандемии, ситуация была диаметрально противоположной.

Если рассматривать нынешнюю деловую активность, то у России все не просто стабильно, а идёт на улучшение. Но, как считают эксперты, к концу года размер экономики может быть меньше $2 трлн, так как курс снова ослабнет. Удержится ли государство в списке – вопрос спорный, многое зависит от европейских стран, а также их оборота товаров и услуг.

Даже если Россия и выйдет из десятки, потенциал к развитию останется прежним. Пусть независимые эксперты и настроены скептически, но в Минэкономразвития заявили, что страна не просто удержит свое место в перечне, но и займет лидерские позиции по ВВП среди развитых государств.

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Ожидается, что в 2023 году экономика России вырастет на 1,2%. Её прирост обеспечит увеличение дохода населения.