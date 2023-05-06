Энергетический кризис – это страшная проблема, затронувшая целый ряд зарубежных стран с момента разрыва договоренностей и отношений с Россией. Государства, пытаясь найти альтернативу, пробуют различные способы. Финляндия решила не оставаться в стороне, и готова предоставить свое решение.
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С момента начала СВО государство перестало импортировать российскую древесину. Это привело к тому, что энергетические компании столкнулись с колоссальным дефицитом топлива.
В поисках альтернативы, руководство Финляндии наткнулось на интересный вариант – итальянские отходы. Как утверждают СМИ, государство вывозило за границу огромное количество мусора, так как заводы, перерабатывающие отходы, попросту не справлялись с нагрузкой. Теперь ситуация изменилась, и Финляндии приходится привозить «сырьё» из других стран.
Чтобы объекты полностью и исправно функционировали, требуется много мусора. Собственных отходов уже попросту не хватает. Порядка 25% «сырья» заменяется иностранным.
Сейчас перед ЕС стоит цель – уменьшить собственную зависимость от энергетических и топливных ресурсов России. Руководство европейских стран продолжит размышления и поиски альтернативы.