Спецназ «Ахмат» готов выдвигаться в Артемовск, несколько подразделений уже направились в сторону проведения спецоперации, сообщил глава чеченской республики Рамзан Кадыров.

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Спецназ «Ахмат» уже готов к боевым свершениям. Несколько подразделений уже выдвинулись к месту событий. Об этом стало известно со слов Рамзана Кадырова.

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Глава республики заявил, что он, а также его бойцы, готовы не просто отбить Артемовск, а полностью истребить там «украинских сатанистов». Для этих целей будут задействованы элитные силы – подразделения «Ахмат». Бойцы уже готовы выдвигаться на место событий. Сейчас они ожидают лишь соответствующего приказа, а также прорабатывают стратегию совместных действий с МО РФ.

Сведения о том, что ВСУ планируют контрнаступление, не расцениваются как угроза. Глава Чечни уверен, что его бойцы смогут справиться с противником, полностью освободив город, несмотря на готовность украинской стороны удерживать позиции до последнего.

Чуть раньше поступило заявление от Евгения Пригожина, являющегося главной ЧВК «Вагнер». В нем говорится, что он договорился с Рамзаном Кадыровым о передаче позиций в Артемовске 10 мая.

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Стоит напомнить, что ЧВК «Вагнер» вынуждены покинуть город из-за проблем с боеприпасами. Их позиции будут заняты силами спецназа «Ахмат».