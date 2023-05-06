Спецназ «Ахмат» уже готов к боевым свершениям. Несколько подразделений уже выдвинулись к месту событий. Об этом стало известно со слов Рамзана Кадырова.
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Глава республики заявил, что он, а также его бойцы, готовы не просто отбить Артемовск, а полностью истребить там «украинских сатанистов». Для этих целей будут задействованы элитные силы – подразделения «Ахмат». Бойцы уже готовы выдвигаться на место событий. Сейчас они ожидают лишь соответствующего приказа, а также прорабатывают стратегию совместных действий с МО РФ.
Сведения о том, что ВСУ планируют контрнаступление, не расцениваются как угроза. Глава Чечни уверен, что его бойцы смогут справиться с противником, полностью освободив город, несмотря на готовность украинской стороны удерживать позиции до последнего.
Чуть раньше поступило заявление от Евгения Пригожина, являющегося главной ЧВК «Вагнер». В нем говорится, что он договорился с Рамзаном Кадыровым о передаче позиций в Артемовске 10 мая.
Стоит напомнить, что ЧВК «Вагнер» вынуждены покинуть город из-за проблем с боеприпасами. Их позиции будут заняты силами спецназа «Ахмат».