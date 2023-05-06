Украинские войска ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек, сообщил в Telegram-канале глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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Не смотря на свои провокационные обращение, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает публиковать важные новости с фронта. Недавно в своём телеграмм канале он заявил, что Вооружённые Силы Украины каждый день отправляют на Бахмутское направление около пятиста солдат и примерно такое же количество составляют потери противника.

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По словам Пригожина, до полного взятия Бахмута под контроль ВС РФ необходимо преодолеть лишь два с половиной километра. Глава "Вагнера" так же отметил слажённость и чёткость в работе российских солдат и командиров.

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Пригожин так же рассказал, что ВСУ не жалеют снарядов для артиллерии и новых бронемашин отправленных с запада. Артелирийские баталии продолжаются в районе Бахмута без остановки.