Глава Чечни Кадыров заявил о готовности "Ахмата" заменить бойцов ЧВК "Вагнер" в Артемовске

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После записанного обращения Пригожина к Министерству обороны РФ с просьбой дать больше боеприпасов, в телеграмм канале Рамзана Кадырова появилось обращение, в котором сообщается, что бойцы ЧВК "Вагнер" могут быть заменены бойцами из личного подразделения Кадырова "Ахмат".

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В обращение говорится, что Кадырову неприятно видеть как развивается конфликт между главой ЧВК и российским министерством обороны. Кадыров рассказал про случай, когда бойцам "Ахмата" отправили всего 1 танк, вместо запрашиваемых 5, но его бойцы не стали снимать скандальные видео и давать очередной повод противнику позлорадствовать.

Кадыров так же отметил, что показывать на видео трупы солдат, чтобы вызвать общественную реакцию неправильно и посоветовал Пригожину так больше не поступать. В конце сообщения глава Чеченской республики сказал: "старший брат Пригожин и ЧВК "Вагнер" покинут позиции, то <...> на его место в Артёмовске придёт младший брат Кадыров и батальон "Ахмат".

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Полное обращение в телеграмме https://t.me/RKadyrov_95/3600