Военная авиация – это сильное подспорье в любых боевых действиях. При помощи самолетов можно наносить высокоточные удары по важнейшим объектам вражеской инфраструктуры, не опасаясь потерь среди своих бойцов.
реклама
У России есть серьезное преимущество перед Украиной в виде военной авиации. Порядка 900 истребителей и 120 бомбардировщиков – это то, чего стоит ждать ВСУ, если они начнут своё наступление.
Россия же проявляет милость в отношении своего противника, не задействует весь имеющийся потенциал. Разница в резервах военной авиации, по примерным подсчетам, составляет около 100%. На 1 украинский самолет приходится 10 российских.
Если ВСУ не смогут выстроить эффективную систему ПВО, желательно состоящую из нескольких уровней, то риск потерь бойцов на земле кратно возрастет.
Запад же всячески поддерживает Украину, надеясь на то, что она сможет не только дать отпор России, но и победить в нынешнем конфликте, поэтому регулярно подкидывают новые партии современного и технологичного оружия.