Военная авиация дает России серьезное преимущество перед Украиной, пишет Брендан Коул в статье для издания Newsweek. "Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением", — говорится в публикации.

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Военная авиация – это сильное подспорье в любых боевых действиях. При помощи самолетов можно наносить высокоточные удары по важнейшим объектам вражеской инфраструктуры, не опасаясь потерь среди своих бойцов.

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У России есть серьезное преимущество перед Украиной в виде военной авиации. Порядка 900 истребителей и 120 бомбардировщиков – это то, чего стоит ждать ВСУ, если они начнут своё наступление.

Россия же проявляет милость в отношении своего противника, не задействует весь имеющийся потенциал. Разница в резервах военной авиации, по примерным подсчетам, составляет около 100%. На 1 украинский самолет приходится 10 российских.

Если ВСУ не смогут выстроить эффективную систему ПВО, желательно состоящую из нескольких уровней, то риск потерь бойцов на земле кратно возрастет.

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Запад же всячески поддерживает Украину, надеясь на то, что она сможет не только дать отпор России, но и победить в нынешнем конфликте, поэтому регулярно подкидывают новые партии современного и технологичного оружия.