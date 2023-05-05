За украинской атакой на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина стоят США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Попытка атаковать Кремль – это серьезный шаг со стороны Украины, который может привести к сильной отдаче. Сложно представить, что ВСУ рискнули бы самостоятельно пойти на такой риск, не получив соответствующий указ «свыше».

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Песков считает, что Киев – это лишь исполнитель. Указы о проводимых терактах исходят непосредственно из Вашингтона. США пытаются всячески нанести вред России, используя верную «марионетку» для осуществления провокаций.

По словам Пескова, российским спецслужбам удалось достоверно установить принадлежность Запада к происшествию, но пока информация не будет обнародована. То, что США напрямую замешаны в конфликте, может значительно повлиять на дальнейшие действия России.

Сам президент, в этот момент находившийся в Кремле, отреагировал на произошедшее спокойно, моментально оценив ситуацию. Атака не повлияла на рабочий режим, все продолжают трудиться в привычном темпе.

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Также был поднят вопрос возможного теракта со стороны ВСУ на празднование Дня Победы 9 мая. Песков заявил, что всё пройдет в штатном режиме, но охрана и меры наблюдения будут многократно усилены.