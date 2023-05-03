Наступление ВСУ уже началось, считает основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, аудиозапись заявления предпринимателя опубликовали в Telegram-канале его пресс-службы.

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Евгений Пригожин, являющийся основателем ЧВК «Вагнер», считает, что украинская сторона начала своё наступление. Заявление, в формате аудио, было опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

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Если обобщить, Пригожин указывает на повышенную активность авиации украинской стороны. Самолеты летают не только по периметру, но и углубляются в фронт.

Сейчас Киев стал активничать не только в «исторических пределах» своей страны, но и далеко за ними. Ситуация крайне нестабильная, и неизвестно, когда вспыхнет «огонь» полномасштабной войны. Пусть российские войска и знатно потрепали ВСУ, но те не теряют намерения контратаковать, надеясь отбить Артемовск и другие области.

Переход в активную фазу ожидается в ближайшие дни. Возможно несколько позже, так как украинская сторона все ещё не завершила свои приготовления.

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О том, что Украина планирует пойти в наступление, заявляли множество раз как в администрации президента страны, так и за рубежом. ВСУ планируют захватить Запорожскую область, чтобы выйти к побережью Азовского моря. Это позволит взять под контроль сухопутный коридор в Крым, лишив полуостров части снабжения и поставок продовольствия.