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В Германии зафиксировали сильнейшее с 1994 года падение продаж продуктов питания
Оборот предприятий розничной торговли в стране сократился в марте на 10,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее
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Предприятия розничной торговли стали меньше реализовывать продукцию, если быть точнее, то на 10,3%. В 2022 году показатель был куда выше. Падение называют наиболее серьезным с того, что было в 1994 году.

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Реальный оборот в секторе питания упал на 1,1% в марте 2023 года, если сравнивать с февралем. Если сделать перерасчет на годовое выражение, получится 10,3%. Это первое снижение объемов оборота, произошедшее с 1994 года, когда начали проводить соответствующие наблюдения.

Даже показатели в предкризисное время, а именно в момент, когда наступила «корона», были выше.

Люди задумались над сокращением трат на продуктовую корзину из-за существенной проблемы – повышения стоимости еды. Ценники возросли на 22,3%, если произвести перерасчет в годовое выражение. Стоимость продуктов смогла перегнать инфляцию в несколько раз.

Немецкое ведомство, занимающееся статистикой, сообщило, что общий темп повышения цен на продукты составил 32,9% в 2022 году. Подобные показатели можно смело назвать критическими, ведь схожие цифры существовали лишь в 1949 году, что закономерно. Послевоенное время, проигрыш страны, страшный кризис – все эти факторы предрасполагали к повышению стоимости.

Производители указывают на главное обстоятельство, из-за которого им приходится поднимать цены – энергетический кризис. Дефицит стал настоящей проблемой для граждан страны. Повышение стоимости электроэнергии, в годовом выражении, составляет 86,2%. Если же представить, что данного фактора не существует, показатель инфляции был бы порядка 14,0%.

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Если так продолжится и дальше, покупательская способность граждан упадет ещё сильнее. От этого начнут страдать производители, не имеющие возможности реализовывать свою продукцию. С высокой долей вероятности наступит серьезный экономический кризис.

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