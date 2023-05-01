Неожиданное и весьма громкое заявление сделал Джонатан Квок, являющийся профессором Оксфордского университета. Он утверждает, что уже к 2030 году может быть разработана вакцина, способна вылечить рак.
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Фармацевтическая гонка одновременно затронула порядка 10 различных компаний и научных подразделений. Все они используют различные подходы, пытаясь создать первый препарат от онкологии.
Отдельные разработки уже сейчас завершены на 50%. Квок указал на то, что специалисты Оксфорда могут стать первыми, а их вакцина опередит всех остальных, пройдя клинические испытания к концу данного десятилетия.
Врач рассказал о том, что причиной гибели раковых больных становится распространение метастаз в организме. Не менее 70% пораженных онкологией страдают от данной проблемы, оборачивающейся смертью.
Основная часть вакцин будет работать так, чтобы активировать иммунную систему. Это позволит задействовать естественную защиту организма для подавления вторичных очагов опухоли.
Если специалисты справятся, это станет настоящим фармацевтическим прорывом, а также победой над болезнью, нависающей «косой» над людьми.