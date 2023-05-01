Профессор Оксфордского университета Джонатан Квок прогнозирует появление первой вакцины от рака к концу текущего десятилетия.

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Неожиданное и весьма громкое заявление сделал Джонатан Квок, являющийся профессором Оксфордского университета. Он утверждает, что уже к 2030 году может быть разработана вакцина, способна вылечить рак.

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Фармацевтическая гонка одновременно затронула порядка 10 различных компаний и научных подразделений. Все они используют различные подходы, пытаясь создать первый препарат от онкологии.

Отдельные разработки уже сейчас завершены на 50%. Квок указал на то, что специалисты Оксфорда могут стать первыми, а их вакцина опередит всех остальных, пройдя клинические испытания к концу данного десятилетия.

Врач рассказал о том, что причиной гибели раковых больных становится распространение метастаз в организме. Не менее 70% пораженных онкологией страдают от данной проблемы, оборачивающейся смертью.

Основная часть вакцин будет работать так, чтобы активировать иммунную систему. Это позволит задействовать естественную защиту организма для подавления вторичных очагов опухоли.

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Если специалисты справятся, это станет настоящим фармацевтическим прорывом, а также победой над болезнью, нависающей «косой» над людьми.