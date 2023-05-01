Новости о вреде вышек 5G не успели толком и стихнуть, как мировое сообщество поразила новая информация. Уже вскоре возможно внедрение сети 6G, и главные «мастодонты» нашей планеты пытаются занять первенство в данном направлении.
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Россия не планирует отставать от Европы и Китая. Ученому свету нашей страны уже было выделены средства на создание прототипов оборудования, позволяющего организовать сеть 6G.
Южная Корея ближе всех к запуску инновации. В стране планируют включить сеть уже в 2028 году. Её запуск возможен при тщательном изучении 5G, но в России смогут обойтись и без этого.
США же предстоит начать с самых азов, исследуя сети 5G. Как заявили в администрации президента Америки, немалое внимание уделяется развитию телекоммуникационной инфраструктуры.
Разница между 5G и 6G колоссальная. Если ныне существующая сеть способна передавать данные со скоростью 1-10 Гбит/с, то нововведение увеличит эти возможности стократ, примерно до 1 Тбит/с. Это станет первоклассным стимулом для компаний, производящих телефоны и ноутбуки, ведь им придется выпускать модели, адаптированные под данную сеть.
Европейский союз создал проект «ENABLE-6G», к которому поспешила присоединиться Испания. Также здесь задействованы японские специалисты, поэтому в успехе мероприятия нет сомнений. Основная работа будет вестись над разработкой и тестированием новых протоколов передачи данных. Немаловажным является вопрос обеспечения безопасности информации.
Южная Корея ближе всех к успеху. Именно эта страна первой запустила 5G, а компания Samsung выпустила устройство, адаптированное под данную сеть. Новшество может стать поводом для сотрудничества между разными странами, выведя технологическую гонку на абсолютно новый уровень.