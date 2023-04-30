Российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по командованию украинской группировки "Херсон", говорится в сводке Министерства обороны в Telegram-канале.

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Вечером 28 апреля ВС РФ ударили по месту дислокации командования группировки ВСУ, именуемой «Херсон». Для этих целей использовались крылатые ракеты, бьющие на большую дистанцию. Задача была успешно выполнена. Также в МО РФ поделились успехами на других участках территории.

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На купянском направлении были поражены украинские бойцы в Каменке и Кисловке. Также удалось пресечь действия диверсионных отрядов, посланных ВСУ. Потери украинской стороны составили порядка 70 боевиков.

Что касается краснолиманского направления, то там потери ВСУ составили около 75 человек и несколько единиц техники.

На донецком направлении продолжаются бои в Артемовске. Российские военные «дожимают» остатки ВСУ, базирующихся в западной части города. Украинская сторона предпринимала попытки контратаки, но все они были пресечены артиллерией и огнеметными системами. Общие потери ВСУ составили 575 боевиков.

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В Угледаре, Новополе и Успеновке суммарно было уничтожено порядка 85 бойцов ВСУ, танк, а также другие единицы техники. Все, что было указано – результаты боевых действий одного дня.