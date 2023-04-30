Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ
Российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по командованию украинской группировки "Херсон", говорится в сводке Министерства обороны в Telegram-канале.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Вечером 28 апреля ВС РФ ударили по месту дислокации командования группировки ВСУ, именуемой «Херсон». Для этих целей использовались крылатые ракеты, бьющие на большую дистанцию. Задача была успешно выполнена. Также в МО РФ поделились успехами на других участках территории.

реклама

На купянском направлении были поражены украинские бойцы в Каменке и Кисловке. Также удалось пресечь действия диверсионных отрядов, посланных ВСУ. Потери украинской стороны составили порядка 70 боевиков.

Что касается краснолиманского направления, то там потери ВСУ составили около 75 человек и несколько единиц техники.

На донецком направлении продолжаются бои в Артемовске. Российские военные «дожимают» остатки ВСУ, базирующихся в западной части города. Украинская сторона предпринимала попытки контратаки, но все они были пресечены артиллерией и огнеметными системами. Общие потери ВСУ составили 575 боевиков.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В Угледаре, Новополе и Успеновке суммарно было уничтожено порядка 85 бойцов ВСУ, танк, а также другие единицы техники. Все, что было указано – результаты боевых действий одного дня.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу #война #вс рф #война в украине #минобороны #война на украине #минобороны рф #авиаудар #группировка всу #крылатые рае
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» могут уйти из Артемовска
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе недовольны заключением двадцатилетнего контракта на поставку Токио американского СПГ
4
Минобороны Украины: Abrams не успеют принять участие в контрнаступлении
6
После потери БПЛА MQ-9 Reaper российские ученые могут получить доступ к шифрам и устройству Link 16
1
Разработчики Star Wars Jedi: Survivor отметили низкий fps у геймеров с Windows 10 вместо Windows 11
6
МИД Украины: Контрнаступление не следует считать решающей битвой
3
Зенитная установка ВСУ ЗУ-23-2 не смогла перехватить летящий прямо в неё российский дрон "Ланцет"
4
Видеокарты NVIDIA стремительно превращаются в тыквы – нулевые перспективы GeForce RTX 3060 Ti
43
Xiaomi подтвердила выпуск MIUI 14 еще для 16 устройств
4
На Украине США уже начали размещать датчики радиации и обучать украинский персонал работы с ними
3
О чем могли говорить Си Цзиньпин и Владимир Зеленский
1
Видеокарты с менее, чем 24 ГБ памяти утратили актуальность — новейшие игры потребляют более 21 ГБ
33
Италия передала Украине 20 САУ M109L, но все они оказались неисправными и требующими ремонта
2
Представитель AMD похвастался низкой ценой Radeon с 16 Гбайт на фоне предложений NVIDIA с 8-12 Гбайт
17
Проблема выгорания процессоров AMD связана с некомпетентностью на многих уровнях — GamersNexus
102
NVIDIA может повременить с выпуском 3-нм GPU, GeForce RTX 50 на старом техпроцессе
8
Voyah раскрыл информацию по комплектации и оснащению флагманского седана Passion для РФ
5
Sony в очередной раз стала лидером в индустрии игровых консолей
+
Шотландская титулованная бегунья проехала часть марафона на машине - её выдал GPS-трекер
4
Оператор МТС начнет брать деньги с пользователей за раздачу мобильного интернета
8
Пригожин опять посетовал на нехватку боеприпасов и даже счёл возможным вывод ЧВК «Вагнер» из Бахмута
15

Популярные статьи

Бесплатные промокоды для PlayStation
+
Украинская винтовка Зброяр Z-10 - как полицейское или скорее гражданское оружие оказалось у ВСУ
7
ВС РФ барражирующими боеприпасами "Ланцет" за 24 часа уничтожили пять зенитных систем ВСУ
4
Полный перечень из 808 танков, которые получит Киев – список доноров и спонсоров конфликта в Украине
5
Поворот на 180 или "Снова с Intel": про 3080ti, 4080, 5900x и 13900KF - история в двух частях
53
Intel B660 или B760 - разбираемся на примере AsRock B660m Pro RS и B760m Pro RS с i5 13400
2
США угрожают развернуть подводные лодки с ядерным оружием у китайских границ. Очередь за Китаем
9
Обходим западные санкции: используем VPN на Xbox и PlayStation
4
О популярных играх с ужасной оптимизацией и багами в день релиза
22
Прокачанная игровая сборка ПК для ленивого буржуа на Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 за 500 000р
7

Сейчас обсуждают

Kenniover
10:57
Всё просто 5-я серия Ryzen AMD с алишки вне конкуренции,много знакомых вместо 12400 тупо 5рку от AMD взяла.
Процессоры от Intel никому не нужны — компания отрапортовала о рекордных убытках из-за спада продаж
Михаил Соломонов
10:50
Скорее всего на одном уровне, а быстрей будет из за длсс 3.
Как демократы собираются избавляться от «непотопляемого старика» Джо Байдена
antej90
10:48
В прошлом году две новости было, когда разработчик библиотеки, которая раскрашивала код в терминале, изменил код, так что умышленно навредил. Среди компаний которые ее использовали было много крупных
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
Bratken
10:44
А может не начнется. Но это не точно :)
Пригожин выразил уверенность в том, что контрнаступление ВСУ начнётся до 15 мая
antej90
10:35
Интересно. Надо порнушку погенерить
SD WebUI Neuro: Грибная фантазия нейронных сетей
Ваня Кислицын
10:35
ты бы ещё про самолеты рассказал, но удивлю тебя, и у самолетов бывают баги как с электроникой, так и с софотом
О популярных играх с ужасной оптимизацией и багами в день релиза
Ваня Кислицын
10:34
Ну из-за того что в океане потонет лайнер, могут погибнуть люди, а тут просто игра, от неё могут погибнуть только твои нервные клетки :D
О популярных играх с ужасной оптимизацией и багами в день релиза
Ваня Кислицын
10:32
Хех, баги есть на всех картах, просто они разные. Где-то провалится в текстуры, где-то просто текстуры прозрачные, бывают и шейдеры выходят покурить или просто вместо анимации будет статичная модель. ...
О популярных играх с ужасной оптимизацией и багами в день релиза
gladvalakas1
10:31
то дмитрию в рот дадут
Армия США временно приостанавливает полеты после серии аварий
Евгений Орлов
10:30
какляхцкий взгяд из 404
Медведев заявил, что не видит смысла в поддержании дипотношений России с Польшей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем