Артемовск – это нынешняя горячая точка на Украине, где ежедневно ведутся ожесточенные бои. Но подразделения ЧВК «Вагнер», присутствующие с первых дней взятия города, могут отступить из него.
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Причина весьма серьезная – дефицит боеприпасов. Об этом рассказал сам основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Сейчас всерьез решается вопрос присутствия бойцов в опасной области. Чуть ранее Пригожин отправил запрос о предоставлении новой партии боеприпасов, но пока ответ не был получен.
Бойцы готовы оставаться в городе до последнего боеприпаса, и момент, когда они закончатся, наступит уже в ближайшее время. Счет идет буквально на дни. Если боеприпасы не пополнить, у бойцов не останется выбора, кроме как уйти из Артемовска.
Пригожин сообщил СМИ, что ВСУ готовятся нанести ответный удар. Подготовка к контрнаступлению идёт максимально серьёзная. Неудивительно, ведь Артемовск – это стратегическая точка. Тот, кто установит контроль над городом, будет иметь политическое, военное, а также информационное преимущество.
Как считает глава ЧВК, контрнаступление состоится в ближайшее время, примерно до 15 мая.