Противник понимает, что не победит, поэтому пытается посеять сомнения в нашем обществе относительно силы нашей армии. И наши СМИ должны работать на опережение, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

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Утром 29 апреля ВСУ нанесли удары БПЛА по резервуарам с топливом, расположенным в Севастополе. Произошло возгорание. Огонь поразил площадь порядка 1 000 квадратов. Часть БПЛА была сбита ПВО, но остальным удалось поразить цель.

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Кажется, что Зеленский вновь планирует взять Крым, о чем нынешний президент Украины заявил в интервью зарубежной прессе. Сейчас ведется активный поиск брешей в ПВО ВС РФ, поэтому применяются беспилотники.

Вполне возможно, что ВСУ прибегнут к тактике, аналогично той, что была под Херсоном. Боевики будут наносить ракетные удары по важным объектам инфраструктуры, пытаясь нарушить логистику и тыловую поддержку. Но теперь такой сценарий не станет неожиданностью.

Пока нет причин для беспокойства. РСЗО «HIMARS», активно применяемая украинскими боевиками, будет эффективна лишь на дистанции от Крыма не менее 80 км. Пока войска не подошли так близко, угроза присутствует лишь от БПЛА.

ВС РФ необходимо дать достойный ответ, чтобы сбить спесь с зарвавшегося противника. Если ударить по важным объектам украинской инфраструктуры, то можно победить одновременно в двух полях: военном и информационном.

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К примеру, Очаково. Это идеальная цель для ответного удара. Объект является не только военно-морской базой Украины, но и место дислокации войск НАТО. Удар, нанесенный сюда, причинит колоссальный ущерб.