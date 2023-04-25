Российские военные нанесли удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников в Константиновке в ДНР

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Каждый день баталии на поле поля обостряются. На сегодня можно с уверенностью заявить, что преимущество сохраняется за российской стороной, а ВСУ постепенно сдают позиции, все больше сдвигаясь в сторону своей столицы.

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24 апреля МО РФ нанесли ракетный удар по складу с оружием и месту расположения наемников «Грузинского легиона». Вражеские бойцы размещались в Константиновке, ДНР. Всего было уничтожено порядка 15 единиц техники и 60 наемников. Ещё 20 бойцов получили ранения различной степени тяжести.

Для нанесения удара использовался комплекс «Искандер». «Грузинский Легион» успел засветиться в жесточайшем обращении с российскими военными, а своими «кровавыми достижениями» наемники хвалились в Сети.

Данное вооруженное формирование является объединением бойцов, имеющих грузинское гражданство. Сейчас они относятся к ВСУ. В 2018 году Украина отрицала существование данной бригады, но во время нынешнего конфликта наемники неоднократно засветились.

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Первое столкновение с «Грузинским легионом», согласно данным МО РФ, состоялось в июне 2022 года, в самый разгар спецоперации. Под Лисичанском были уничтожены бойцы, принадлежавшие к данной бригаде. Как стало известно, наемники имели прямое отношение к жестокому обращению, пыткам и убийствам российских военных под Киевом.