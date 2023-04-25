Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала специальной военной операции, пишет газета The Washington Post со ссылкой на очередную порцию выложенных в интернет секретных документов.

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Украинская сторона любит месть, делая это с особым коварством. Совсем недавно были опубликованы секретные документы, в которых указывалось, что ВСУ планировали атаковать Москву и Новороссийск в феврале нынешнего года. Предполагаемая дата – 24 февраля. День, когда началась спецоперация.

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Подозрительным является и то, что Америка призывала собственных граждан покинуть Россию ещё 13 февраля. Чуть позже был опубликован доклад ЦРУ, где указывалось, что Украина, вняв просьбе США, перенесет удар по Москве.

В Пентагоне крайне взволнованы опубликованной информацией. Сейчас они проводят расследование на предмет источника утечек. К иным секретным документам относятся ближайшие планы США и НАТО по укреплению украинских войск, а также их нынешнему состоянию.

Предположительно в Сеть утекла сотня документов. Ущерб от разглашения данной информации может быть колоссальным.

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В Москве выдвинули версию о том, что данная утечка – «слив», изначально неверная информация. США – это одна из сторон конфликта. Вашингтон с самого начала ведет информационную войну, поэтому не удивительно, если очередная «утечка» является лишь попыткой переключить внимание или запутать Москву.