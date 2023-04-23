Среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городах Часов Яр и Константиновка начались бунты

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

-10% на RTX 4080 в рублях

-10% на RTX 4080 в рублях

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке

-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке

ВСУ начали активно бунтовать в нескольких городах. Это стало известно СМИ 22 апреля. Источником информации выступил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

реклама

С его слов стало понятно, что ВСУ отказываются продолжать ведение боевых действий. Бойцы попросту складывают оружие, после чего покидают позиции.

Так Пригожин ответил на заявление нынешние президента Украины Зеленского, требующего от своих командиров удержать Артёмовск любой ценой. Он приказал продержаться до 9 мая, не желая подарить РФ «информационную победу».

Даже на украинской стороне признают, что теряют контроль над Артёмовском. Пусть и пытаются показать, что ВСУ по силам удержаться на позициях, но реальная картина плачевная.

Уже 20-го апреля стало известно о том, что украинская сторона несет огромные потери, а небольшие группы бойцов и вовсе сдаются без боя. На текущий момент освобождено свыше 80% территории. До окончательной очистки города остаются считанные дни.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Местные жители надеются на скорейшее завершения боевых действий, желая покинуть свои укрытия.