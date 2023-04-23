ВСУ начали активно бунтовать в нескольких городах. Это стало известно СМИ 22 апреля. Источником информации выступил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
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С его слов стало понятно, что ВСУ отказываются продолжать ведение боевых действий. Бойцы попросту складывают оружие, после чего покидают позиции.
Так Пригожин ответил на заявление нынешние президента Украины Зеленского, требующего от своих командиров удержать Артёмовск любой ценой. Он приказал продержаться до 9 мая, не желая подарить РФ «информационную победу».
Даже на украинской стороне признают, что теряют контроль над Артёмовском. Пусть и пытаются показать, что ВСУ по силам удержаться на позициях, но реальная картина плачевная.
Уже 20-го апреля стало известно о том, что украинская сторона несет огромные потери, а небольшие группы бойцов и вовсе сдаются без боя. На текущий момент освобождено свыше 80% территории. До окончательной очистки города остаются считанные дни.
Местные жители надеются на скорейшее завершения боевых действий, желая покинуть свои укрытия.