Поборники экологии могут восторжествовать, ведь в Германии закрыли все АЭС, расположенные на территории страны. Пусть местная экосистема, флора и фауна выдохнули спокойно, но такой поступок чреват большими проблемами с электроэнергией. Откуда её брать?
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Ранее Германия активно пользовалась российскими энергоносителями, но из-за нынешней геополитической ситуации это является невозможным. «Зеленая» энергетика, на данный момент, неспособна в должной мере обеспечить население страны электричеством.
Германии только и осталось обратиться за помощью к «соседям». Уже на следующий день, после закрытия АЭС, резко возрос импорт электричества. Иронично, но энергия поступает с атомных электростанций других государств, включая Францию и Польшу.
Импорт возрос в 4,5 раза. Раньше он составлял 1,3 ГВт, но сейчас цифры изменились, дойдя до 6 ГВт.
Сейчас ФРГ занимается активным развитием «зеленой» энергетики. Её особенность заключается в выработке возобновляемой энергии. Сюда относятся солнечные и ветряные электростанции. Проблема заключается в обеспечении стабильности, ведь огромное значение имеют погодные условия.