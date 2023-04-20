Минобороны Украины похвасталось "штурмовыми действиями" в Артемовске

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Анна Маляр, являющаяся заместителем министра обороны Украины, рассказала, что ВСУ, ежедневно сдавая позиции в Артемовске, делают это намеренно, планируя ответное наступление.

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С её слов, наступление одновременно происходит в различных направлениях. То, что ВСУ отступают на одном из них – никак не побег или проигрыш, а лишь тактический манёвр. Вот-вот уже состоится «удар из тени», который переменит ситуацию.

В МО РФ сообщают о том, что штурмовые отряды продвинулись на три квартала в Артемовске. Подразделения ВДВ заняли город с северного и южного направления.

Сегодня советник врио главы ДНР поделился сведениям о том, что захват Артемовска практически подошел к концу. Город находится под контролем ВС РФ на 90%, а все въезды и выезды охраняются артиллерией.

Совсем недавно Денис Шмыгаль выступил в Вашингтоне. Именно он завел разговор о том, что Украина планирует начать контрнаступление. Премьер-министр ещё раз указал на то, что Киев добивается выйти на границы, действующие на 1991 год.

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Подобные заявления всерьез воспринимаются ВС РФ. Руководители внимательно следят за всем происходящим, ожидая, когда ВСУ начнут своё наступление. Но пока предпосылок к этому не предвидится. Громкие заявления, сделанные премьер-министром, можно расценивать в качестве попытки показать, что у Киева ситуация под полным контролем, и всё идёт «по плану».