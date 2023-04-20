Анна Маляр, являющаяся заместителем министра обороны Украины, рассказала, что ВСУ, ежедневно сдавая позиции в Артемовске, делают это намеренно, планируя ответное наступление.
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С её слов, наступление одновременно происходит в различных направлениях. То, что ВСУ отступают на одном из них – никак не побег или проигрыш, а лишь тактический манёвр. Вот-вот уже состоится «удар из тени», который переменит ситуацию.
В МО РФ сообщают о том, что штурмовые отряды продвинулись на три квартала в Артемовске. Подразделения ВДВ заняли город с северного и южного направления.
Сегодня советник врио главы ДНР поделился сведениям о том, что захват Артемовска практически подошел к концу. Город находится под контролем ВС РФ на 90%, а все въезды и выезды охраняются артиллерией.
Совсем недавно Денис Шмыгаль выступил в Вашингтоне. Именно он завел разговор о том, что Украина планирует начать контрнаступление. Премьер-министр ещё раз указал на то, что Киев добивается выйти на границы, действующие на 1991 год.
Подобные заявления всерьез воспринимаются ВС РФ. Руководители внимательно следят за всем происходящим, ожидая, когда ВСУ начнут своё наступление. Но пока предпосылок к этому не предвидится. Громкие заявления, сделанные премьер-министром, можно расценивать в качестве попытки показать, что у Киева ситуация под полным контролем, и всё идёт «по плану».