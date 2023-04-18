Дефицит передовых технологий слегка обозлил Китай. Всему виной стали западные санкции. Теперь же Си Цзиньпин готов дать ответ на европейские ограничения.
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За несколько прошедших месяцев в Китае было оштрафовано множество зарубежных компаний, а отдельные их сотрудники и вовсе арестованы. Теперь руководство страны планирует лишить Европу редкоземельных металлов, что попросту подорвет нынешнее состояние западного автопрома.
Китай и США схлестнулись в торговой войне ещё тогда, когда президентом был Дональд Трамп. Но все меры ограничивались дополнительными пошлинами и налогами. Осенью 2022 года нынешний президент Америки Джо Байден запретил поставлять в КНР передовые технологии, в том числе и чипы.
Несколько позже решение было поддержано и другими странами, включая Британию, Германию, Нидерланды и Японию. Китай оказался в полной изоляции, не имея возможности закупить микрочипы.
Давление Европы лишь спровоцировало КНР. В стране были введены санкции против двух оборонно-промышленных компаний, принадлежащих Америке, понеслись всевозможные штрафы и задержания сотрудников.
Дальше в КНР планируют ввести эмбарго на экспорт западу различных металлов, задействованных в изготовлении аккумуляторов для электромобилей. Сырье будет пущено на внутренние рынки. Учитывая, что Китай является крупнейшим поставщиком целого перечня редкоземельных металлов, такое эмбарго может иметь серьезные последствия для США.
Мнения экспертов разделились. Некоторые считают, что Китай введет ограничения на поставку в ближайшие дни, другие же полагают, что КНР будет использовать эмбарго в качестве рычага для переговоров, пытаясь добиться возможности вновь закупать полупроводники. Одно остается неизменным – «Поднебесная» потеряла терпения, перейдя к агрессивным действиям.