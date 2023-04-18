Китай готов отобрать у Запада самое редкое

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Дефицит передовых технологий слегка обозлил Китай. Всему виной стали западные санкции. Теперь же Си Цзиньпин готов дать ответ на европейские ограничения.

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За несколько прошедших месяцев в Китае было оштрафовано множество зарубежных компаний, а отдельные их сотрудники и вовсе арестованы. Теперь руководство страны планирует лишить Европу редкоземельных металлов, что попросту подорвет нынешнее состояние западного автопрома.

Китай и США схлестнулись в торговой войне ещё тогда, когда президентом был Дональд Трамп. Но все меры ограничивались дополнительными пошлинами и налогами. Осенью 2022 года нынешний президент Америки Джо Байден запретил поставлять в КНР передовые технологии, в том числе и чипы.

Несколько позже решение было поддержано и другими странами, включая Британию, Германию, Нидерланды и Японию. Китай оказался в полной изоляции, не имея возможности закупить микрочипы.

Давление Европы лишь спровоцировало КНР. В стране были введены санкции против двух оборонно-промышленных компаний, принадлежащих Америке, понеслись всевозможные штрафы и задержания сотрудников.

Дальше в КНР планируют ввести эмбарго на экспорт западу различных металлов, задействованных в изготовлении аккумуляторов для электромобилей. Сырье будет пущено на внутренние рынки. Учитывая, что Китай является крупнейшим поставщиком целого перечня редкоземельных металлов, такое эмбарго может иметь серьезные последствия для США.

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Мнения экспертов разделились. Некоторые считают, что Китай введет ограничения на поставку в ближайшие дни, другие же полагают, что КНР будет использовать эмбарго в качестве рычага для переговоров, пытаясь добиться возможности вновь закупать полупроводники. Одно остается неизменным – «Поднебесная» потеряла терпения, перейдя к агрессивным действиям.