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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
США стали крупнейшим экспортером сжиженного газа и более 40% идет в Европу
Однако, как всегда, есть один нюанс
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США, на текущий момент, является крупнейшим поставщиком природного газа в сжиженном виде. Порядка 40% экспорта ресурса приходится на Европу. Но Вашингтон не даёт каких-либо гарантий на дальнейшие поставки, отказываясь заключать долгосрочные контракты. Как только внутренний спрос перевесит внешний, экспорт тут же прекратится.

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Такое развитие событий поставит Европу в шаткое положение. Ранее американское топливо не имело подобной востребованности, так как ресурсы закупали у России в больших объёмах. После введения санкций европейцы заинтересовались в топливе, находящемся в распоряжении Америки.

Вашингтон, уменьшив поставки в другие страны, начал обильно экспортировать газ в Старый Свет. В «жертву» принесли государства Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай.

Как утверждают в США, у них недостаточно мощности, чтобы обеспечивать поставки в больших объемах. Это одна из причин, почему Америка не заключает долгосрочные контракты. Нынешняя инфраструктура уже работает на пределе возможностей, а спрос продолжает расти.

Как считает промышленный эксперт Леонид Хазанов, у США достаточно запасов газа, а также технологических ресурсов, чтобы удовлетворить и внутренние, и внешние потребности. Но Вашингтон не хочет допускать увеличения поставок, опасаясь понижения цен топлива на других направлениях.

Брюссель же не намеревается стоять в стороне. Если США откажутся поставлять газ в прежнем объеме, то в ответ последуют соответствующие меры. Сейчас идёт активная борьба за сохранение стабильности энергетической безопасности ЕС.

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Но и альтернативы нет. ЕС полностью зависит от американского газа, поэтому придется идти на многие уступки. К примеру, топливо в сжиженном виде значительно дороже трубопроводного, да и обслуживание терминалов тянет бюджет. Так начинают проявляться серьезные последствия для Европы, решившей обложить санкциями Россию.

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