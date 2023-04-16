США, на текущий момент, является крупнейшим поставщиком природного газа в сжиженном виде. Порядка 40% экспорта ресурса приходится на Европу. Но Вашингтон не даёт каких-либо гарантий на дальнейшие поставки, отказываясь заключать долгосрочные контракты. Как только внутренний спрос перевесит внешний, экспорт тут же прекратится.
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Такое развитие событий поставит Европу в шаткое положение. Ранее американское топливо не имело подобной востребованности, так как ресурсы закупали у России в больших объёмах. После введения санкций европейцы заинтересовались в топливе, находящемся в распоряжении Америки.
Вашингтон, уменьшив поставки в другие страны, начал обильно экспортировать газ в Старый Свет. В «жертву» принесли государства Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай.
Как утверждают в США, у них недостаточно мощности, чтобы обеспечивать поставки в больших объемах. Это одна из причин, почему Америка не заключает долгосрочные контракты. Нынешняя инфраструктура уже работает на пределе возможностей, а спрос продолжает расти.
Как считает промышленный эксперт Леонид Хазанов, у США достаточно запасов газа, а также технологических ресурсов, чтобы удовлетворить и внутренние, и внешние потребности. Но Вашингтон не хочет допускать увеличения поставок, опасаясь понижения цен топлива на других направлениях.
Брюссель же не намеревается стоять в стороне. Если США откажутся поставлять газ в прежнем объеме, то в ответ последуют соответствующие меры. Сейчас идёт активная борьба за сохранение стабильности энергетической безопасности ЕС.
Но и альтернативы нет. ЕС полностью зависит от американского газа, поэтому придется идти на многие уступки. К примеру, топливо в сжиженном виде значительно дороже трубопроводного, да и обслуживание терминалов тянет бюджет. Так начинают проявляться серьезные последствия для Европы, решившей обложить санкциями Россию.