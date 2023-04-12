NYT: утечки Пентагона содержат прогнозы по Украине в случае «удара по Кремлю»

Американское военное командование днем и ночью думает над тем, как развернутся дальнейшие события на Украине. Они выдвинули массу теорий, включая даже внезапную смерть одного из глав противоборствующих стран. Вся информация о догадках и анализах взята зарубежными СМИ из «утечек секретных документов Пентагона».

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Сценарии приведены разные, в том числе и смена руководства ВС РФ, а также ракетный удар со стороны Украины по Кремлю. Как считают аналитики, подобное действие могло бы побудить президента РФ объявить полномасштабную мобилизацию, а в худшем случае принудить к использованию ядерного оружия.

Но аналитики Пентагона полагают, что удар по Кремлю может обернуться совершенно противоположными действиями со стороны России. Президент, видя опасения в общественности, был бы вынужден сесть за стол переговоров.

В большинстве «утечек» ведется разговор о нанесении ракетного удара по Кремлю. В США выражают глубочайшую обеспокоенность по данному поводу. Опасения достигли критической точки, поэтому Украине отказали в поставках ракет большой дальности.

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Военное командование США старается работать на опережение, подготавливая меры и действия на случай любого из сценариев. Такой подход обеспечит своевременное предотвращение катастрофы и дальнейшей эскалации конфликта.