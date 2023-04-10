WSJ узнала о риске исчерпания Киевом боеприпасов для ПВО к началу мая.

Нынешняя ситуация на фронте сказывается не самым благополучным образом для Украины. Ресурсы, так щедро поставляемые Западом, начинают показывать дно. Если так и продолжится, уже в начале мая 40 объектов критической инфраструктуры, расположенных вне Киевской области, останутся без прикрытия ПВО.

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Украина практически истратила запасы ракет для комплексов «Бук» и С-300. Данные стали известны одному источнику СМИ. Пусть западные страны регулярно пополняют запасы украинского вооружения, но этого не хватает, чтобы противостоять напору ВС РФ.

Стоит ли говорить, что воздушная оборона представляет наибольшую ценность. Сейчас Украина сможет перенести не больше двух или трех массированных ударов российскими ракетами, после чего боеприпасы подойдут к концу.

Представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат, беседуя с журналистами, признался, что ситуация является критической. Сейчас советские боеприпасы расходуются интенсивнее, чем раньше, а пополнить запас не представляется возможным.

МО Украины Алексей резников в марте отправил письмо западным странам, прося выделять Киеву в месяц не менее 250 000 снарядов. При этом утверждалось, что минимальная потребность составляет 356 000 снарядов.

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Европейские страны, ближе к концу марта, пришли к общему соглашению, утвердив просьбу МО Украины. Поставки боеприпасов будут ускорены, а при возникновении острой необходимости Киеву вышлют снаряды из национальных запасов.