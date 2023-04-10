По словам политолога Светова: Артемовск может быть освобожден в течение ближайшего месяца.

Артемовск (украинское название – Бахмут) уже освобожден больше, чем на две трети. В понедельник состоялось заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина, который рассказал, что 75% города уже взято под контроль российскими военными.

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Конфликт продолжается только в западном районе Артемовска. Но в победе ВС РФ уже нет сомнений. Врио главы ДНР поделился достижениями сотрудников ЧВК «Вагнер», водрузивших на здание администрации города флаг.

Ситуация сохраняется сложной, но её удается контролировать. ВСУ стоят до последнего, постепенно отходя назад. Сейчас задача ВС РФ состоит в том, чтобы полностью очистить город от противника, взяв Артемовск полностью под контроль.

Как считает один из политологов, Артемовск стал неким символом, поэтому бои здесь наиболее жестокие. Военные соображения отошли на второй план, окончательный захват города несет больше политический подтекст.

Если рассматривать заявления ВСУ как правдивые, то они отправили даже свои элитные войска для противостояния ВС РФ в Артемовске. Украинская сторона не щадит бойцов, пытаясь сохранить свой контроль всеми силами.

Уже сейчас освобождено свыше 75% города. Если так пойдет и дальше, за ближайший месяц Артемовск перейдет полностью под контроль российских военных, а ВСУ будут откинуты далеко назад. Стоит понимать, что противостоящие стороны преследуют разные цели.

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Украина хочет сохранить за собой контроль над городом, не считаясь с потерями. В планах России взятие населенного пункта, но аккуратно, без основательных жертв среди своих бойцов.