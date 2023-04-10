Понедельник на Тайване выдался крайне тревожным. Местные вооруженные силы зафиксировали приближение 91 самолета армии КНР, вместе с 12 кораблями НОАК. Как утверждают источники, военные приблизились к острову с целью проведения учений.
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54 самолета зашли очень далеко. Воздушные судна пересекли «срединную линию», попав в радиус действия тайваньского ПВО.
В рамках учений был задействован даже гигантский авианосец «Шаньдун». Один из истребителей, стартовавший с его борта, пролетел очень близко с островом.
В Пекине заявили, что эти учения были предупреждением для тех, кто поддерживает независимость Тайваня. Пусть военные мероприятия и завершены, но вооруженные силы острова не теряют бдительности, ожидая нападения в любой момент.
Китай настроен крайне решительно. «Поднебесная» не планирует идти на уступки, а вопрос нынешней независимости Тайваня можно считать временным. Объединение с островом состоится в рамках экономического развития Китая.
Конфликт набрал силу после визита представителя США в маленькое государство. Так как Китай считает Тайвань своей территорией, подобное действие было расценено в качестве попытки поддержания независимости острова.