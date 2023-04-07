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МИД Китая призывает взять НАТО ответственность за украинский кризис
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за Украину вместо критики Пекина
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6 апреля состоялось выступление официального представителя МИД КНР Мо Нин. Она настаивает на том, чтобы западные страны взяли на себя ответственность за события, происходящие на Украине, а не критиковали «Поднебесную», пытаясь оказать на страну давление.

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Действительно, Китай, на протяжении всего конфликта, регулярно призывал к мирному урегулированию вопроса, а также предлагал инициировать переговоры между враждующими государствами. Позиция страны изложена в официальном документе, где указывается, что Пекин желает разрешения ситуации дипломатическим путем.

Давление США обосновано тем, что Китай и Россия начали активное сближение. Заключение различных партнерских соглашений беспокоит Запад. Чуть ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс постоянно наблюдает за ситуацией, и не рекомендует Китаю поддерживать Россию как в экономическом, так и в военном плане.

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В заявлении, посвященном украинскому кризису, которое было опубликовано в феврале, изложена неизменная позиция Китая. Основные тезисы там – это уважение суверенитета, а также сохранения границ всех государств. Китай призывает Москву и Киев продолжить переговоры, чтобы урегулировать конфликт.

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