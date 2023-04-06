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В Москве возле ТЦ нашли больше 20 гранат
На северо-востоке Москвы в мусорном контейнере около торгового центра нашли более 20 гранат. Об этом 5 апреля сообщил источник «Известий».
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Ныне настали неспокойные времена. Опасность может подстерегать где угодно, даже возле мусорного контейнера.

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Случайный прохожий предотвратил опасный прецедент возле ТЦ на северо-востоке Москвы. Его находкой стали свыше 20 гранат Ф-1. Инцидент произошел вблизи торгового центра «Парк Хаус».

Прохожий сообщил о находке в правоохранительные органы, после чего местность оцепили, а на место прибыла бригада кинологов. Чуть позже приехали и саперы, готовые действовать в любую минуту.

Помимо 20 гранат в мусорке обнаружили ещё и гильзы от патронов калибра 5,45. В СМИ попало видео, на котором запечатлен момент выброса «взрывного сюрприза». Как утверждают источники информации, в гранатах отсутствовал запал.

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Это уже не первый прецедент с обнаружением столь опасных предметов. Несколько недель назад в парке Покровское-Стрешнево был найден объект, схожий с гранатой. Как оказалось позже, это было средство для игры в страйкбол. Сложно гарантировать, что подобные прецеденты прекратятся, либо будут предотвращены случайным образом.

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