Это ещё не конец: банковский кризис в США продолжается

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Джеймс Даймон, являющийся генеральным директором банка JPMorgan Chase, заявил, что банковский кризис в США не только продолжается, но и спровоцирует тяжкие последствия. Он отправил письмо инвесторам, в котором указал, что отголоски кризиса будут присутствовать ещё долгое время.

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Если сравнивать с кризисом, произошедшим в 2008 году, то нынешняя проблема кажется менее существенной. Но это не отменяет её угрозы для всей банковской системы. Также Даймон поделился своим мнением касаемо позиции аналитиков. Последние считают, что нынешний кризис, негативно сказывающийся на региональных банках, является полезным для их крупных конкурентов.

Гендиректор опроверг эту теорию, указав, что любые кризисы ставят кредитные учреждения в невыгодное положение, а граждане теряют к ним доверие.

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Цепочка событий была запущена тем, что один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank стал банкротом всего за 48 часов. Чуть позже Джо Байден, нынешний президент США, заявил, что были предприняты все меры по стабилизации экономического положения. С его слов, нет причин для беспокойства, ситуация должна скоро урегулироваться, но пока улучшений не наблюдается.