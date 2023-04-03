СК поделился информацией о теракте, произошедшем в одном из кафе Петербурга. Согласно достоверным источникам информации, преступление организовывалось с территории Украины. В ходе произошедшего погиб известный военкор Владлен Татарский.
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Во время пресс-службы представитель СК рассказал, что главная подозреваемая Дарья Трепова является не только исполнителем теракта, но и поддерживает оппозиционные взгляды. Также она имеет принадлежность к одной запрещенной в РФ организации – Фонду борьбе с коррупцией. Формирование было признано экстремистским.
Сейчас ведется следствия. Задержанную Дарью Трепову допрашивают на предмет произошедшего. На данный момент она фигурирует в качестве главной подозреваемой по уголовному делу, которое переквалифицировали в террористический акт.
Главным вопросом является основание для совершенного поступка, а также какую цель преследовали организаторы. Следствие покажет, было ли всё это умышленным покушением на Владлена Татарского или так совпали события.