Конгрессмен Госар сообщил об «эпической катастрофе» на Украине из-за вмешательства Байдена.

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2 апреля конгрессмен-республиканец Пол Госар сделал заявление. Он считает, что вмешательство США в украинский конфликт приведет к «катастрофе» в этой стране, а с последствиями и вовсе будет невозможно справиться.

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Сейчас высок риск того, что ядерное оружие станет угрозой для всего мира. Если ранее все жители Земли наслаждались шатким миром, установившимся на протяжении нескольких десятилетий, то теперь присутствует шанс, что он рухнет.

Конгрессмен считает, что руководству США заняться проблемами внутри страны, а также прекратить выделять деньги на оружие для Украины.

Ранее Госар заявил, что нынешний президент США Джо Байден попросту не справляется с последствиями конфликта. Да и сам народ устал от всего этого. В Китае и вовсе считают, что именно Америке под силу завершить конфликт. Но США упрямо не хотят идти на контакт, тем самым ставя под угрозу весь мир.

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Конфликт набирает обороты, Америка наращивает поставки вооружения, выделяя все больше средств. Ситуация кардинально изменится, как только Америка перестанет финансировать Киев, и займется внутренними делами.