США не умеют вовремя остановиться, что подтвердил экс-разведчик Риттер. По его словам, Пентагон хочет выделять ещё больше денег на закупку военной техники и повышение обороноспособности страны, как только Россия победит в нынешнем конфликте.
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Источником информации стал Скотт Риттер – бывший офицер разведки морской пехоты США. В интервью он заявил, что в Пентагоне уверены в победе России на Украине. Задача США состоит в том, чтобы грамотно распланировать свои расходы, дабы повысить обороноспособность страны.
В Пентагоне опасаются того, что победа Москвы принесет России немалую выгоду, укрепив её позиции. Удвоение оборонного бюджета является противопоставляющей мерой. Основываясь на этом, можно предположить, что США откровенно опасаются прямого столкновения с РФ, поэтому сделают всё возможное, чтобы увеличить свои шансу на победу в случае полномасштабной войны.
Если сейчас оборонный бюджет составляет $900 млрд, то его увеличат до $1 трлн 800 млрд.
Чуть ранее офицер заявил, что Киев не сможет дать достойный отпор в нынешней ситуации, даже при сильной поддержке Запада.