Руководитель латвийского внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич 1 апреля решил подшутить над жителями Украины и заявил в Twitter, что Киев якобы принимают в Европейский союз.

Глава Латвийского МИДа сегодня утром опубликовал в своём аккаунте твиттера сообщение,в котором он поприветствовал Украину в "европейской семье". Эдгар Ринкевич написал: Сегодня я рад объявить, что мы принимаем Украину в Европейскую семью. Это историческое событие для Украины и ЕС.

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Многие пользователи твиттера не оценили шутку и начали жаловаться на неуместный твит главы МИДа. Спустя пару минут, первоначальная запись была удалена, Эдгар принёс извинения и написал, что во время войны подобный юмор неприемлем. Спустя ещё какое-то время, Ринкевич удалил и твит с извинением, но уже было поздно. Неудачная шутка была заскринена множеством пользователей социальной сети.

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В прошлом году Глава МИД Латвии заявлял, что он надеется на то, что Украина станет членом ЕС не позже чем через полвека. Министр так же отметил, что предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз является политическим и символическим жестом.