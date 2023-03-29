В РФ отмечает значительный прирост востребованности на работников, знающих китайский язык. За первый квартал 2023 года показатель вырос на 40%, если сравнивать с предыдущим годом.
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Такая ситуация легко объясняется – давление санкций, вкупе с выстраиванием отношений с Китаем, обязывает работодателей пересматривать требования к потенциальным работникам. В российских вузах хотят ввести специальные программы для изучения нового языка.
Где же пригодятся китаисты? Наибольшей актуальностью пользуются специалисты транспортно-логистической сферы, продаж и производства. Чуть меньшую востребованность имеют педагоги, переводчики, снабженцы и менеджеры по продажам.
Знание китайского языка может обернуться выгодой для человека в виде прироста зарплаты на 18%. Иногда разница в доходах между людьми, знающими китайский, и не владеющими им, составляет 50%.
Уже сейчас ведутся активные работы по внедрению китайских программ в отечественные ВУЗы. Азиатские партнеры заинтересованы в совместном развитии образовательной сферы. Но нет гарантии того, что спрос на людей, знающих китайский язык, будет оставаться прежним всё время.