О том, что криптовалюты бесполезны для общества, в интервью журналу The Guardian заявил главный технический директор NVIDIA Майкл Каган

Директор по технологиям NVIDIA Майкл Каган заявил в интервью The Guardian, что криптовалюты бесполезны для общества. Он сказал, что компания продает оборудование для майнинга, потому что на рынке есть спрос, но сам он не верит, что цифровая валюта окажет положительное влияние на человечество.

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Криптовалютам требовалась параллельная обработка данных, а это то, что NVIDIA делает лучше всего. Поэтому люди просто программировали наши GPU и использовали их в своих целях. Они массово скупали наши продукты, но в итоге их заработки рухнули, так что криптовалюта не принесла ничего хорошего обществу; другое дело - ИИ".

Каган считает, что больше вычислительных мощностей нужно тратить на разработку таких продуктов, как чат-боты на основе языковых моделей, а не на криптовалюты. По словам представителя NVIDIA, с появлением ChatGPT каждый может легко написать собственные запросы к программе и изменить конечный результат по своему усмотрению.

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Помимо работы над собственными продуктами ИИ, NVIDIA также помогает своим партнерам разрабатывать различные проекты: в марте 2023 года Microsoft приобрела у NVIDIA "десятки тысяч" графических процессоров A100 с тензорными ядрами для работы своих сервисов OpenAI, включая чатбота ChatGPT.