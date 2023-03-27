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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Военные США остановили многомиллионную рекламную кампанию с Джонатаном Мейджорсом
После обвинения Джонатана Мейджорса в нападении на женщину, армия США приостановила показ рекламы, в которой он участвовал.
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26 марта появились новости об аресте Джонатана Мейджерса, его обвиняют в нападении на тридцатилетнюю женщину, с которой он проживал. Актёр и его юристы, общаясь с журналистами говорят, что актёр не виновен, арест был лишь стандартной процедурой в расследовании дела и Джонатана скоро выпустят из-под стражи.

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Несмотря на эти заявления, 27 марта стало известно, что армия США приостановит показ рекламы с Джонатаном. По информации некоторых СМИ, рекламная компания из нескольких роликов с участием звезды фильмов Марвел, имела многомиллионные бюджеты. Следующий рекламный ролик должен был выйти в конце лета этого года.


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Джонатан Мэйджерс снимался в фильмах Человек-муравей и Оса: Квантомания,Крид 3, сериале Локи и участвовал в других менее популярных проектах. На данный момент вина актера не доказана, но он продолжает оставаться под стражей.

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#сша #марвел #армия сша #актёр
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peppery
11:33
Вот мне больше делать нехрен, как просвещать какого-то душного дурачка в этой помойке. Вектор я тебе обозначил, дальше сам погуглишь.
Ryzen 7000X3D может быть ограничен до напряжения 1,35 В в разгоне
Эовейн Триада
11:32
Никаких проблем нет, любую плашку ставишь и работает. Проблемы только в разгоне, или кто хочет низкие тайминги, или иногда XMS профиль, с очень большой частотой не берёт, но обычно на AMD.
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
peppery
11:32
И? Что ты хочешь этим сказать, клоун? Чем меньше микросхема, тем больше их помещается на пластине, тем больше выход годных, к тому же можно использовать отбраковки в других моделях. i/o по более зрело...
Ryzen 7000X3D может быть ограничен до напряжения 1,35 В в разгоне
Эовейн Триада
11:30
Наоборот 128МБ оперативки тогда стоили мало, 500р весной (20$) за 64МБ модули. А вот процессор PIII 450 один стоил 300 или более. Сама плата на 440BX более 100, или 200 от известного бренда.
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
Китя.
11:29
С каждым разом хохло-свина-визга всё меньше и меньше. а значит операция идет по плану.
В ВСУ зреют опасения, что Россия уже начала массовую модернизацию авиабомб в управляемые снаряды
Redneck_prm
11:29
Да та же херня была, что и сейчас. Эта работает, эта не работает, у этой половину видит. Двадцать лет прошло, а цирк с памятью продолжается. И непонятно, что мешает сделать гарантированную совместим...
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
Эовейн Триада
11:27
Так и сейчас 99% пользователей на таких же зелёных модулях, можно их ставить какие угодно вместе, проблем нет ни у кого, это нам тут хочется немного выжать.
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
ExtenZ
11:21
О! Я такое брал бы, поставил сверху монег на 27" и нет проблем
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
Terminator Cheburator
11:20
Ха ха ха
Военные США остановили многомиллионную рекламную кампанию с Джонатаном Мейджорсом
Ершов Антон
11:18
После первого большого апдейта винды все будет как в обычной
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
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