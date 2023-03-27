26 марта появились новости об аресте Джонатана Мейджерса, его обвиняют в нападении на тридцатилетнюю женщину, с которой он проживал. Актёр и его юристы, общаясь с журналистами говорят, что актёр не виновен, арест был лишь стандартной процедурой в расследовании дела и Джонатана скоро выпустят из-под стражи.
реклама
Несмотря на эти заявления, 27 марта стало известно, что армия США приостановит показ рекламы с Джонатаном. По информации некоторых СМИ, рекламная компания из нескольких роликов с участием звезды фильмов Марвел, имела многомиллионные бюджеты. Следующий рекламный ролик должен был выйти в конце лета этого года.
Джонатан Мэйджерс снимался в фильмах Человек-муравей и Оса: Квантомания,Крид 3, сериале Локи и участвовал в других менее популярных проектах. На данный момент вина актера не доказана, но он продолжает оставаться под стражей.