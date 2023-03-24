Опубликованный в сентябре 2021 года скрин шутера Redfall дал немного информации игрокам, но одно было очевидно – магазину предметов быть. Недавно художественный директор Харви Смит давал интервью, в ходе которого подтвердил, что покупки вводиться не планируются.
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Это действительно редкость для нашего времени. Разработчики пытаются всячески заработать на своих детищах, делая платными наиболее «сочные» и интересные скины или внутриигровую валюту. Отсутствие покупок может неплохо ударить по кошельку создателя Redfall.
Как утверждает художественный директор, проект будет активно поддерживаться контентом. Команда планирует выпустить одиночную игру, как в старые добрые времена, а не кооперативный шутер. Постоянные обновления станут обыденностью для игроков, разработчики будут отслеживать все баги, оперативно устраняя их, а также составят статистику актуальных персонажей.
Большую часть контента выпустят в день релиза, а отдельные составляющие будут добавляться постепенно, вместе с обновлениями.