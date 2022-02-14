Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
«После сделки с Microsoft выход Warcraft IV стал более вероятным» рассказывает ветеран Blizzard
По словам левелдизайнера, многие сотрудники хотели бы создавать продолжения культовых игр.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ

Дэвид Фрид - действующий левелдизайнер в компании Blizzard, работал над всеми играми во вселенной Warcraft. После объявления о покупке Microsoft компании Blizzard, на своём ютуб канале он провёл стрим. Во время которого поделился мнением касательно будущих проектов компании.

реклама

Дэвид рассказал, что многие ветераны-разработчики заинтересованы в выпуске Warcraft IV. А теперь благодаря поддержке Microsoft, команда сможет разрабатывать интересные проекты, которые не рассчитаны на высокую прибыль. По его словам, если бы сегодня компания предложила разрабатывать новую часть Warcraft, он  и его коллеги сразу же согласились бы.

В Blizzard многие разработчики считают игры Starcraft и Diablo ключевыми в истории компании. Поэтому не исключено, что после сделки будут анонсированы проекты по этим франшизам. Однако на данный момент, нет даже концептов проектов.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Стоит напомнить, что в начале года компания Blizzard подтвердила разработку игры в жанре "выживание", которую разрабатывают уже на протяжении 4 лет.

#microsoft #blizzard #warcraft
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Microsoft разрабатывает ноутбук на Snapdragon 8cx Gen 3
В Windows 11 может появиться оценка экологичности ПК с рекомендациями по утилизации
Большая распродажа лицензий на Windows и Microsoft Office со скидками до 62%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры используют отработанное тепло от добычи Биткоинов для получения дополнительной прибыли
20
CDPR выпустила обновление для тестовой сборки Cyberpunk 2077
56
6 популярных криптовалют могут сильно подешеветь из-за ухода инвесторов по мнению экспертов РБК
7
Экс-разработчик Warcraft считает, что после сделки Activision Blizzard с Microsoft вероятность выпуска Warcraft IV повысилась
20
Падение курса Эфира обрушило доходы майнеров – GeForce RTX 3070 окупается за 27 месяцев
55
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а Radeon RX 6500 XT подешевела до 27 000 рублей
55
Можно ли купить геймерскую видеокарту за 2000 рублей – GeForce GTX 275 vs 11 игр в тесте WG
39
Процессоры Intel Alder Lake в Linux работают уже лучше, чем в Windows 11
70
SpaceX показали самый мощный однокамерный метановый двигатель за всю историю
53
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала до 2 999 рублей
83
Авторы Call of Duty Warzone признали, что «сломали» игру
5
Производство GeForce RTX 3050 могут увеличить за счёт второй версии видеокарты на базе чипа GA107
43
Нейроинтерфейсы Илона Маска причиняют "невыносимые страдания" подопытным обезьянам
45
Цены на видеокарты в Европе пошли вверх, а Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050 в РФ стоят дешевле
57
Графический чип Navi 31 может обладать производительностью 75 Тфлопс FP32 — это три Navi 21
21
Известный майнер вместо видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в посылке получил пакет с землёй
36
Биткоин начал неделю с небольшого падения на фоне слухов о запрете майнинга Proof of Work в ЕС
24
Состоялся релиз цензурированной версии эротического хоррора Lust from Beyond
6
Пиковый «онлайн» Lost Ark в Steam превысил 1,3 млн — игра стала второй по данному показателю за всю историю сервиса
13
Нурмагомедов принял участие в первом в истории бою в метавселенной
16

Популярные статьи

5 мужских инструментов для работы с электрикой на AliExpress по низкой цене
17
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 7
3
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600 и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 XT
15
Противотанковая артиллерия Вермахта. Пролог
35
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
42
Российские процессоры-кентавры «Мультикор» - разбираемся, на что они способны и где применяются
11
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
7
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
6
Большая распродажа лицензий на Windows и Microsoft Office со скидками до 62%
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть четвертая заключительная
+

Сейчас обсуждают

VladiT
17:30
А был ли баг...
В коде Ethereum нашли критическую уязвимость, позволяющую создавать неограниченное количество монет
Валерий Гусаков
17:30
Интересный скайлэйк, выпущенный во 2 квартале 21-го года. Может это всё-таки айс лэйк)))
Процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) получат ощутимый прирост IPC и увеличение частоты — инсайд
x53data
17:30
С майнингом в минус ты сильно погорячился из-за полного незнания предмета, и скупать я ничего не собираюсь. Мне просто смешно наблюдать за живностью, которая уже год обламывается на новостях о крахе м...
Биткоин начал неделю с небольшого падения на фоне слухов о запрете майнинга Proof of Work в ЕС
korney
17:30
Ждуны, как правило, дожидаются только роста цен - цены на RTX3060 и R5-3600 тому подтверждение.
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
Celeron 9 GHz
17:29
Переходите в электронное государство. Ваш новый автомобиль будет ночью утилизирован из-за какой-то там критической уязвимости :-) В Москве с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» утилизировали первы...
В коде Ethereum нашли критическую уязвимость, позволяющую создавать неограниченное количество монет
korney
17:27
Это то, что на поверхтности, результат, так сказать. Наверняка есть факторы (помимо жажды наживы и дефицитов), о которых мы если и узнаем, то очень не скоро.
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
LEVAK
17:25
Ждите Zen 5 со встроенным ИИ. https://twitter.com/PatrickMoorhead/status/1493224799837069312
Процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) получат ощутимый прирост IPC и увеличение частоты — инсайд
Алексей Трепаков
17:25
С 2009 года покупаю АТИ/Радеоны, проблем не было, всегда было больше памяти, чем у конкурента в те же самые деньги. Ни одна из них не поломалась. Ничего плохого про НВИДИА сказать не могу, но ФАН бои,...
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
Егор Κошелев
17:15
Слышь клоун,завались уже,ходишь срёшь везде,давай пока мамка не отшлёпала, нишебродик ты наш.
Ситилинк продаёт партию из видеокарт GeForce RTX 3050 по цене 26 500 рублей – условия акции
Manager
17:14
Это да, но обстоятельства изменились. ФРС США печатает слишком много денег.
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем