Дэвид Фрид - действующий левелдизайнер в компании Blizzard, работал над всеми играми во вселенной Warcraft. После объявления о покупке Microsoft компании Blizzard, на своём ютуб канале он провёл стрим. Во время которого поделился мнением касательно будущих проектов компании.
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Дэвид рассказал, что многие ветераны-разработчики заинтересованы в выпуске Warcraft IV. А теперь благодаря поддержке Microsoft, команда сможет разрабатывать интересные проекты, которые не рассчитаны на высокую прибыль. По его словам, если бы сегодня компания предложила разрабатывать новую часть Warcraft, он и его коллеги сразу же согласились бы.
В Blizzard многие разработчики считают игры Starcraft и Diablo ключевыми в истории компании. Поэтому не исключено, что после сделки будут анонсированы проекты по этим франшизам. Однако на данный момент, нет даже концептов проектов.
Стоит напомнить, что в начале года компания Blizzard подтвердила разработку игры в жанре "выживание", которую разрабатывают уже на протяжении 4 лет.