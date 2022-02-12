Компания Valve выложила опубликовала 3D модели Steam Deck. Это позволит сообществу создавать собственные корпуса для устройства.

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12 февраля появилась новость об ещё невышедшем Steam Deck. Компания Valve выложила на сайте gitlab файлы 3D модели устройства. Благодаря чему, уже сейчас каждый владелец 3D принтера может напечатать корпус портативного ПК.

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В будущем это поможет энтузиастам создавать кастомные корпуса и различные модификации для устройства. Разработчики смогут после согласования с компанией Valve продавать свои кастомные версии корпуса и не боятся иска в суд.

Все 3D модели модели и информация о Steam Deck имеют лицензию Creative Commons. Это обязывает авторов модификаций указывать копирайт на Valve. Разработчики "ждут с нетерпением", что смогут создать в сообществе фанатов и готовы ответить на любые вопросы по адресу SteamDeckExternal@valvesoftware.com.

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Первые поставки Steam Deck должны начаться уже в конце февраля для США, Канады и стран Европы.