По информации издания Variety, стриминговый сервис Hulu заказал 20 новых серий Футурамы. Над проектом будет работать Мэтт Грейнинг и большинство актёров озвучки оригинального сериала. Один только Джон Ди Маджио, озвучивший Бендера, пока не согласен возвращаться к роли. Источники Variety сообщают, что Джон возможно передумает, однако если этого не случиться, Бендера придётся изменить.
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Работа над сериалом начнётся уже в этом месяце, а премьера должна состояться в следующем году. Многие актёры обрадовались возвращению культового мультфильма для взрослых, а Мэтт Грейнинг написал:
Для меня большая честь объявить о триумфальном возвращении Футурамы, пока нас опять внезапно не отменили.
За годы существования мультфильм приобрёл множество фанатов и завоевал успех среди критиков. Футурама была 14 раз номинирована на премию Эмми и 6 раз её выигрывала.