Стриминговый сервис Hulu выпустит 20 серий, над которыми будут работать создатели оригинального сериала.

По информации издания Variety, стриминговый сервис Hulu заказал 20 новых серий Футурамы. Над проектом будет работать Мэтт Грейнинг и большинство актёров озвучки оригинального сериала. Один только Джон Ди Маджио, озвучивший Бендера, пока не согласен возвращаться к роли. Источники Variety сообщают, что Джон возможно передумает, однако если этого не случиться, Бендера придётся изменить.

реклама

Работа над сериалом начнётся уже в этом месяце, а премьера должна состояться в следующем году. Многие актёры обрадовались возвращению культового мультфильма для взрослых, а Мэтт Грейнинг написал:

Для меня большая честь объявить о триумфальном возвращении Футурамы, пока нас опять внезапно не отменили.

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

За годы существования мультфильм приобрёл множество фанатов и завоевал успех среди критиков. Футурама была 14 раз номинирована на премию Эмми и 6 раз её выигрывала.