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Предлагаю без лишних вступлений перейти к сути. Новую игру CD Project Red ждёт почти каждый геймер, а многие компании хотят на этом заработать и дать геймерам возможность иметь различные годные вещи в стиле Cyberpunk 2077.

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GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition

Начнём с комплектующих для ПК, так Nvidia выпустила флагманскую видеокарту выполненную в дизайне Cyberpunk 2077.

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Специальная версия видеокарты продавалась чуть дороже базовой версии, и была почти сразу же распродана во всех онлайн магазинах.

Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

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Microsoft выпустила лимитированную версию Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077. Который можно было приобрести у магазинов ритейлеров за 27990 рублей.

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Честно говоря дизайн самой консоли не очень взрачный, но лично мне очень понравился геймпад.На котом помимо красивого дизайна есть гравировка "NO FUTURE" и нарисованные потёртости и царапины.

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Кроссовки в стиле Cyberpunk 2077

В сентябре появились фото кроссовок фирмы Adidas, дизайн которых выполнен в стиле Cyberpunk 2077. Это лимитированная версия модели Adidas X9000L4 Boost, официальная цена которых достигает 12000 рублей.

Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition

На мероприятии RazerCon, где Razer представили свои новинки была анонсирована очень необычная игровая мышь в дизайне Cyberpunk 2077.

Ещё одной интересной особенностью можно назвать необычную зарядку для мыши. Которую действительно можно назвать футуристичной. Цена данной модели 160$, однако как и большинство вещей в данной статье на сайте производителя мышки заакончились.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077

И совсем недавно анонсированный телефон OnePlus 8T в стиле Cyberpunk 2077. Недавно была проведена презентация китайской компании OnePlus, где был анонсирован OnePlus 8T Cyberpunk 2077. Дизайн смартфона и характеристики не были раскрыты, но появилась дата 4 ноября, где нам раскроют подробности.

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Предлагаю вам взглянуть на фанатские сборки и арты корпусов для ПК.